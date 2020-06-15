Amasya'da fabrika inşaatında göçük: 4 işçi yaralı

Amasya'nın Suluova ilçesinde bir fabrika inşaatında beton dökümü sırasında göçük meydana geldi.

Amasya'da fabrika inşaatında göçük: 4 işçi yaralı
15.06.2020 20:28 | Son Güncelleme: 15.06.2020 21:25
Amasya'nın Suluova ilçesinde bir fabrika inşaatında beton dökümü sırasında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 4 işçi yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, ETAŞ Et Entegre Tesislerine bağlı olarak yapılan ek binada beton dökümü sırasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, inşaatta beton dökümü yapıldığı sırada ahşap iskele çöktü. İnşaatta çalışan 4 işçi göçük altında kaldı. Suluova ve Amasya İtfaiyesi ile AFAD ekiplerinin müdahalesi ile yaralı olarak çıkarılan işçiler, Amasya Sabuncuoğlu Şerefettin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Amasya, İşçi, 3. Sayfa, Haber

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