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Amasya'da firari hükümlü yakalandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

24.01.2020 16:45 | Son Güncelleme: 24.01.2020 17:02Amasya'da firari hükümlü yakalandı
'nın ilçesinde kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "kasten öldürme", "uyuşturucu ticareti ve imalatı" suçlarından 25 yıl hapis cezasına çarptırılan Turgun K'nin (40) merkeze bağlı Kayadüzü köyünde "Hıdır" ismini kullandığı ve çobanlık yaptığı bilgisine ulaştı.
Yaklaşık 4 aydır aranan ve düzenlenen operasyonla arazide yakalanan Turgun K'nin üst aramasında 3 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Turgun K, çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Merzifon, Amasya, Güncel

Kaynak: AA

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