Amasya'da Fuhuş Operasyonu: 13 Gözaltı

AMASYA'nın Merzifon
İlçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda, 8'i yabancı uyruklu kadın 13 şüpheli gözaltına alındı. Amasya
'nın Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekipleri, fuhuş yaptıkları, fuhuşa teşvik ve aracılık ettikleri, yer ve imkan sağladıkları iddia edilen şüphelilere yönelik olarak operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 8'i yabancı uyruklu kadın olmak üzere toplam 13 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
- Merzifon
Merzifon,Amasya