Amasya
'da fuhuş operasyonu 19 gözaltı
AMASYA'nın Merzifon
ilçesinde 'misafir' adıyla düzenlenen fuhuş operasyonunda, aralarında memur ve esnafların da yer aldığı 7'si yabancı uyruklu kadın, 19 kişi gözaltına alındı.
Amasya Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi ile Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekipleri, fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine, 'misafir' adıyla 11 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, aralarında memur ve esnafların da yer aldığı 7'si yabancı uyruklu kadın, 19 kişi gözaltına alındı. Türkiye
'ye yasa dışı yollardan girdiği belirlenen Azerbaycan
, Kırgızistan
, Gürcistan
ve Özbekistan
uyruklu 7 kadın, sağlık kontrolü için Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi
'ne sevk edildi. Kontrollerde, bir kadında cinsel yolla bulaşan 'frengi' hastalığı tespit edildi. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.
Merzifon, Amasya, Güncel
Kaynak: DHA