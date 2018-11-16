Amasya'da Fuhuş Operasyonu 5 Tutuklama

16 Kasım 2018 Cuma 13:07



16 Kasım 2018 Cuma 13:07

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 8'i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 5'i de sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, fuhuş yaptıkları, fuhuşa teşvik ve aracılık ettikleri, yer ve imkan sağladıkları iddia edilen şüphelilere yönelik olarak operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 8'i yabancı uyruklu kadın olmak üzere toplam 13 şüpheli kadın gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen yabancı uyruklu kadınlardan S.M. ve N.M., ile fuhuşa aracılık ettikleri ve imkan sağladıkları saptanan şüpheliler Y.A., A.K., ve Ö.U., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.