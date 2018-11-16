16 Kasım 2018, 13:23

Amasya'da Fuhuş Operasyonu! 13 Kişi Gözaltına Alındı

Amasya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda gözatına alınan 13 şüpheliden 8'i, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, fuhuş yaptıkları, fuhşa teşvik ve aracılık ettikleri, yer ve imkan sağladıkları iddia edilen şüphelilere yönelik olarak operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 8'i yabancı uyruklu kadın olmak üzere 13 kişi gözaltına alındı.

5 KİŞİ ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Şüphelilerden 8'i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen yabancı uyruklu kadınlardan S.M. ve N.M. ile fuhşa aracılık ettikleri ve imkan sağladıkları saptanan Y.A., A.K., ve Ö.U., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Merzifon,Amasya
16 Kasım 2018 Cuma 13:23



YORUMLAR (5)
İZMİR’Lİ: büsleri birisi temizlesin.
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ADANA: ADANA YA ÇAMUR ATANLAR NERDESİNİZ
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SS: ücret nekadar..???
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KUZEYİN UŞAĞI: utanmaz kepazeler sürüsü. bırakın da millet suratlarına tükürsün bu rezillerin.
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