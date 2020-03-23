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Amasya'da genelgeye uymayan kahvehaneye ceza kesildi

Amasya'da, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde yayımladığı genelgeye uymayan bir kahvehaneye 3 bin 156 lira idari para cezası kesildi.

23.03.2020 17:56 | Son Güncelleme: 23.03.2020 18:14
Amasya'da genelgeye uymayan kahvehaneye ceza kesildi
Amasya 'da, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde yayımladığı genelgeye uymayan bir kahvehaneye 3 bin 156 lira idari para cezası kesildi.
Genelge kapsamında Amasya Belediyesi zabıta ekipleri ve polisler kent merkezinde denetimlerde bulundu.

Kapalı kalması gereken kahvehane, kıraathane ve oyun salonlarını denetleyen zabıta ve polis ekipleri bir kahvehane ve oyun salonunda bulunanları genelge kapsamında dışarı çıkarttı.

İşletme sahiplerini uyaran ve 3 bin 156 lira idari para cezası kesen zabıta, denetimlerin artarak devam edeceğini bildirdi.

Denetimlerde, iş yeri sahiplerinin büyük çoğunluğunun yasağa uyduğu görüldü.
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Kaynak: AA

Etiketler : Zabıta, Amasya, Güncel

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