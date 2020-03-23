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Amasya'da genelgeye uymayan kahvehaneye ceza kesildi

Amasya'da korona virüsü önlemleri kapsamında yayımlanan genelgeye uymadığı ihbarı üzerine bir kahvehaneye baskın yapılarak cezai işlem uygulandı.

23.03.2020 18:47 | Son Güncelleme: 23.03.2020 18:47
Amasya'da genelgeye uymayan kahvehaneye ceza kesildi
Amasya 'da korona virüsü önlemleri kapsamında yayımlanan genelgeye uymadığı ihbarı üzerine bir kahvehaneye baskın yapılarak cezai işlem uygulandı.

Genelge kapsamında Amasya Belediyesi zabıta ekipleri ve polisler kent merkezinde denetimlerde bulundu. Kapalı kalması gereken kahvehane, kıraathane ve oyun salonlarını denetleyen zabıta ve polis ekipleri bir kahvehane ve oyun salonunda bulunanları genelge kapsamında dışarı çıkarttı. İşletme sahiplerini uyaran ve 3 bin 156 lira idari para cezası kesen zabıta, denetimlerin artarak devam edeceğini bildirdi. - AMASYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Amasya Belediyesi, Zabıta, Amasya, Polis, Güncel

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