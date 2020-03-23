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Amasya'da genelgeye uymayan kahvehaneye ceza kesildi

Amasya'da, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde yayımladığı genelgeye uymayarak açık olan bir kahvehaneye 3 bin 156 lira idari para cezası kesildi.

23.03.2020 19:13 | Son Güncelleme: 23.03.2020 19:15

Amasya 'da, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde yayımladığı genelgeye uymayarak açık olan bir kahvehaneye 3 bin 156 lira idari para cezası kesildi.

Genelge kapsamında Amasya Belediyesi zabıta ekipleri ve polisler kent merkezinde denetimlerde bulundu.

Kapalı kalması gereken kahvehane, kıraathane ve oyun salonlarını denetleyen zabıta ve polis ekipleri bir kahvehane ve oyun salonunda bulunanları genelge kapsamında dışarı çıkarttı.

İşletme sahiplerini uyaran ve 3 bin 156 lira idari para cezası kesen zabıta, denetimlerin artarak devam edeceğini bildirdi.

Öte yandan kent merkezinde yapılan denetimlerde iş yeri sahiplerinin büyük çoğunluğunun yasağa uyduğu görüldü.

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Amasya’da genelgeye uymayan kahvehaneye ceza kesildi

Kaynak: AA

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Amasya'da genelgeye uymayan kahvehaneye ceza kesildi
Etiketler : Zabıta, Amasya, Güncel

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