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Amasya'da haksız fiyat artışı yapan işletmeler süresiz kapatılacak

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) bahane ederek fiyat artışı yapan işletmeleri süresiz kapatacaklarını bildirdi.

26.03.2020 16:14 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:31
Amasya'da haksız fiyat artışı yapan işletmeler süresiz kapatılacak
Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) bahane ederek fiyat artışı yapan işletmeleri süresiz kapatacaklarını bildirdi.
Zabıta ekipleri, kentte başta temizlik ürünü satan firmalar olmak üzere çok sayıda markette denetim yaptı.
Ekipler, farklı işletmelere girerek reyonları tek tek inceledi. Reyonlardaki ürünlerin fiyatlarını kontrol ederek önceki fiyatlarla karşılaştıran ekipler, kasadan da aynı ürünleri geçerek fiyat değişikliği olup olmadığına baktı.
Başkan Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Amasya Belediyesi olarak koronavirüs tedbirleri kapsamında sorumluluklarındaki bütün görevleri yerine getirdiklerini söyledi.
Şehirde dezenfekte yapmadıkları hiçbir nokta kalmadığını ve çalışmalara devam edeceklerini ifade eden Sarı, "Bunun haricinde fiyat denetlemelerini yapıyoruz. Zabıtalarımıza şöyle talimat verdik, hem kontrolünüzü yapın hem de ikazınızı yapın, eğer bir tek ürünü fahiş fiyata satanı tespit edersek o iş yerini mühürleriz." dedi.
"Bir şişe kolonya için bizim belirlediğimiz bir süre boyunca o iş yerini mühürleyebiliriz." ifadesinde bulunan Sarı, şunları kaydetti:
"Yani fahiş fiyat uygulayan işletmeleri süresiz kapatabiliriz, o süreyi biz belirleriz. Ayrıca sivil zabıtalarımız alışveriş yapan vatandaşlarımızın fişlerini kontrol ederek fiyat denetlemesi yapıyor. Bizler durumun en başında tüm bahsi geçen ürünlerden satın alarak fiyatlarını not aldık. Şu an denetimlerimizde aradaki fiyat farkını karşılaştırarak işlem yapıyoruz. Amasya'daki işletmelere de ayrıca teşekkür ediyorum daha fahiş fiyat uygulayan bir esnafımız olmadı Amasya'da."
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Kaynak: AA

Etiketler: Amasya Belediyesi, Mehmet Sarı, Zabıta, Amasya, Güncel

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