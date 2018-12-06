Amasya'da Halk Günü Toplantısı

06 Aralık 2018 Perşembe 15:58



06 Aralık 2018 Perşembe 15:58

Amasya Vali Yardımcısı Mehmet Ercan Aslantaş'ın başkanlığında, Aralık Ayı Halk Günü Toplantısı yapıldı.Aslantaş, Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda, vatandaşların isteklerini dinleyerek ihtiyaç ve eksikliklerin giderilmesi için yetkililere talimat verdi.Yöneticilerle vatandaşın bir araya geldiği toplantıların önemine vurgu yapan Aslantaş, "Vatandaşların isteklerini, arzularını, şikayetlerini dinleyerek, toplumun tüm kesimlerine ulaşarak daha etkin, verimli ve hızlı hizmet sunulması için başlatmış olduğumuz Halk Günü uygulamasına devam ediyoruz. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.Toplantıya, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri de katıldı.