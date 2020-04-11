Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Amasya'da halka maske dağıtılıyor

Amasya'da halka maske dağıtılıyorAMASYA'da belediye tarafından koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında üretilen maskeler, vatandaş ve esnaflara dağıtıldı.

11.04.2020 13:46 | Son Güncelleme: 11.04.2020 13:54
Amasya 'da halka maske dağıtılıyor
AMASYA'da belediye tarafından koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında üretilen maskeler, vatandaş ve esnaflara dağıtıldı. Amasya Belediyesi, iş insanı Şükrü Derici'nin hibe ettiği kumaşların, Osman Eken'e ait tekstil fabrikasında dikim işlerinin yapılmasıyla maske üretimi gerçekleştirdi. Maskeler, vatandaşlara ve esnaflara dağıtılmaya başlandı. Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, 1 milyon maske üretime hedefiyle çalışma başlattıklarını belirterek Bugün dağıttığımız maskeler ile şehrimiz insanına toplamda 100 bin adet maske dağıtmış olduk. Bu virüs belasını aldığımız tedbirler ile hep birlikte yeneceğimizi düşünüyorum. Halkımızın bu süreçte evinde kalarak, bizlere bu konuda yardımcı olmalarını istiyorum. Çocuklarınız için, torunlarınız için, evlatlarınız için lütfen evinizde kalın. Bizler sizler için sokaktayız. ve bu süreçte sizleri maskesiz bırakmayacağız dedi. Amasya’da halka maske dağıtılıyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Amasya Belediyesi, Amasya, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı neden o saatte ilan edildi?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte ilan edildi?" sorusuna yanıt
Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
’Ekmek kavgası’ diye paylaşılan olayın nedeni ortaya çıktı Haberler
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan olayın nedeni ortaya çıktı
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü Haberler
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü
Erdoğan’ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu Haberler
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi Haberler
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı Haberler
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler Haberler
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler
Haberler ›› Güncel ››Amasya'da halka maske dağıtılıyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:22: Amasya'da ihtiyaçlı ailelere gıda paketi yardımı - Haber 15:21: Bilim Kurulu Üyesi Kara, dün geceyi işaret etti: Risk çok ama çok büyüdü - Haber 15:20: Kayseri'de cadde ve sokaklar boş kaldı - Haber 15:20: Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın Açıklaması - Haber 15:20: Alkollü araç kullanan ve sokağa çıkma yasağını ihlal eden sürücüye ceza - Haber 15:05: Sancaktepe'de genç eczacı, koronavirüse yenik düştü - Haberler 14:06: Yasağa rağmen dükkan açan market sahibi, yakayı ele verince müşterilerini suçladı - Haber 13:24: "Ekmek kavgası" diye paylaşılan görüntünün altından trafik kazası çıktı - Haberler