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Amasya'da havai fişek, orman yangını çıkardı

Amasya'da havai fişek, orman yangını çıkardıAmasya'da atılan havai fişekler, düştüğü ormanlık alanda yangına neden oldu.

01.08.2019 12:07
Amasya'da havai fişek, orman yangını çıkardı
Amasya'da havai fişek, orman yangını çıkardı
Amasya'da atılan havai fişekler, düştüğü ormanlık alanda yangına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında, ormanlık alan zarar gördü.
Amasya kent merkezinde bir kutlama sırasında vatandaşlar havai fişek ateşledi. Hava fişeklerden biri düştüğü ormanlık alanda yangına neden oldu. İhbar üzerine Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında ormanlık alan zarar gördü. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

İtfaiye, Amasya, Güncel

Kaynak: DHA

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