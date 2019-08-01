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Amasya'da havai fişekten orman yangını çıktı

AMASYA'da atılan havai fişekler, düştüğü ormanlık alanda yangına neden oldu.

01.08.2019 11:25 Amasya'da havai fişekten orman yangını çıktı
AMASYA'da atılan havai fişekler, düştüğü ormanlık alanda yangına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında, ormanlık alan zarar gördü.
Dün gece, Amasya kent merkezinde bir kutlama sırasında vatandaşlar havai fişek ateşledi. Hava fişeklerden biri düştüğü ormanlık alanda yangına neden oldu. İhbar üzerine Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında ormanlık alan zarar gördü. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.



İtfaiye, Amasya, Güncel

Kaynak: DHA

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