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Amasya'da hayvan hırsızlığına 4 tutuklama

Amasya'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenledikleri operasyonda hayvan hırsızlığından gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

19.10.2019 13:51Amasya'da hayvan hırsızlığına 4 tutuklama
Amasya'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenledikleri operasyonda hayvan hırsızlığından gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Amasya Merkez Ziyaret beldesi otlak alanında 3 büyükbaş hayvanı çalıp, başkalarına satmak için müşteri arayan 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan S.K., M.K., A.P., S.K. ve İ.B. mahkemeye sevk edildi. 5'kişiden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, İ.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - AMASYA

Amasya Merkez, Jandarma, Amasya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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