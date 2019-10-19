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Amasya'da hayvan hırsızlığına 4 tutuklama

Amasya'da hayvan hırsızlığına 4 tutuklamaAMASYA - Amasya'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenledikleri operasyonda hayvan hırsızlığından gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

19.10.2019 18:30
Amasya'da hayvan hırsızlığına 4 tutuklama
AMASYA - Amasya'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenledikleri operasyonda hayvan hırsızlığından gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, Amasya Merkez Ziyaret Beldesi otlak alanda 3 büyükbaş hayvanı çalıp, başkalarına satmak için müşteri arayan 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan S.K., M.K., A.P., S.K. ve İ.B. mahkemeye sevk edildi.
5'kişiden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, İ.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Amasya'da hayvan hırsızlığına 4 tutuklama

Jandarma, Amasya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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