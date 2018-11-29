Amasya'da Hayvan Yüklü Tır Devrildi: 14 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu, 11'i Kesildi

29 Kasım 2018 Perşembe 13:54



29 Kasım 2018 Perşembe 13:54

Amasya'da devrilen tırın dorsesinde bulunan 32 büyükbaş hayvandan 14'ü telef oldu, kanlar içinde kalan 11 hayvan ise telef olmadan kesildi.Edinilen bilgiye göre, Van'dan Ankara yönüne büyükbaş hayvan götürmekte olan Mehmet Şirin Çakal yönetimindeki 27 AAJ 683 plakalı tır, Amasya merkeze bağlı Çavuş köyü yakınlarında kontrolde çıkarak devrildi. Savrulma sonucu tırın dorsesinin altında kalarak ezilen hayvanlardan 14'ü telef oldu. Kanlar içinde kalan 11 hayvan ise sahibi tarafından telef olmadan kesildi. Telef olan hayvanlar çağrılan iş makinesinin kazdığı çukura konuldu.Jandarma ve trafik ekiplerinin inceleme olay yerinde inceleme yaptığı kazada diğer hayvanlar ise kurtuldu. - AMASYA