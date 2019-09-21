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Amasya'da hırsızlık iddiası

Amasya'nın Merzifon ilçesinde iş yerlerinden demir ve alüminyum çaldıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

21.09.2019 14:58Amasya'da hırsızlık iddiası
Amasya'nın Merzifon ilçesinde iş yerlerinden demir ve alüminyum çaldıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Küçük Sanayi Sitesi'ndeki iş yerlerinden farklı zamanlarda yaklaşık 10 bin lira değerinde demir ve alüminyum çalınmasıyla ilgili Merzifon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Güvenlik kameraları ve MOBESE görüntülerini inceleyen ekipler, iş yerlerine kamyonetle gelerek hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 kişinin kimliğini tespit etti.
Ekipler, hırsızlık şüphelisi A.Ç. (38) ve F.Ç'yi (36) Çorum'da gözaltına aldı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Merzifon, Amasya, Güncel

Kaynak: AA

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