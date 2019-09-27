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Amasya'da huzur ve güven uygulaması

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında bin 546 kişi sorgulandı.

27.09.2019 15:54Amasya'da huzur ve güven uygulaması
Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında bin 546 kişi sorgulandı.
Ekipler, il merkezi ve ilçelerde seyir halinde tütün ürünleri tüketen araç sürücüleri, suç işleme amacındaki kişilerin caydırılması, aranan şahıs ve araçların yakalanmasına yönelik huzur ve güven uygulaması yaptı.
Şehrin farklı noktalarında 135 personelin katılımıyla yapılan arama ve kontrollerde, arama kaydı bulunan bir kişi yakalandı.
Araç içinde seyir halindeyken tütün mamulleri tüketen 27 kişiye toplam 3 bin 978 lira idari para cezası uygulanırken, kanunen gerekli şartları taşımayan 4 araç trafikten men edildi.

Amasya İl Jandarma Komutanlığı, Huzur, Araç, Güncel

Kaynak: AA

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