Amasya'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Amasya
'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Saadettin Şahin'in kullandığı 05 AJ 392 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mehmet Kurt idaresindeki 05 T 0018 plakalı ticari taksi ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte Aysel Şahin, Soner Şahin, Hanife
Çimen, Maide Köroğlu
ve Bediha Çimen yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Amasya Üniversitesi
Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - AMASYA
Kaynak: İHA
Amasya
, 3. Sayfa