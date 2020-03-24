İlkokul öğretmeni, koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitim gören öğrencilerini görüntülü arayarak yoklama alıyor

Amasya 'nın Gümüşhacıköy ilçesinde bir ilkokul öğretmeni, eğitimin koronavirüs yüzünden uzaktan devam etmesi nedeniyle Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden eğitim gören öğrencilerini görüntülü arayarak yoklama alıyor.

''GÖRÜNTÜLÜ KONUŞARAK DERS TEKRAR YAPIYORUZ''

Yağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada uzaktan eğitimin başladığı günden itibaren öğrencilerinin dersleri takip etmelerini sağlamaya ve derslerde karşılaştıkları sorunlarda onlara yardımcı olmaya çalıştığını söyledi. Öğrencilerin bu durumdan memnun olduğunu aktaran Yağlı, "Derslere daha güzel bir şekilde hazırlanıyorlar. Ders bitiminde karşılıklı olarak internet üzerinden görüntülü bir şekilde derslerin tekrarını yapıyoruz. Bu çalışmalar hem öğrencilerimizin hem de velilerin hoşuna gidiyor. Bu uygulamayı yaparken de aynı zamanda koronavirüsten korunma yollarının neler olduğunu öğrencilerime anlatıyorum. Öğrencilerim de ilgiyle takip ediyorlar." dedi.

''YOKLAMA SİSTEMİ OĞLUMUN HOŞUNA GİTTİ''

Öğretmenlerinin öğrencilerine olan ilgisini takdir eden veli Fatma Zeytünlü ise "Öğretmenimiz gibi olmuyor fakat yine de hoşuna gidiyor. Daha sonra öğretmenimiz görüntülü arayarak Kaan dersini dinliyor mu, dinlemiyor mu diye kontrol ediyor. Bu Kaan'ın daha çok hoşuna gidiyor. Öğretmenimizle görüntülü konuştuğu için çok memnun kaldı ve okul özlemini giderdi en azından." dedi.

Kaynak: AA