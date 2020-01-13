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Amasya'da "İŞKUR Kampüste" etkinliği yapıldı

Amasya Üniversitesi ile Amasya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) iş birliğiyle "İŞKUR Kampüste" etkinliği düzenlendi.

13.01.2020 16:52 | Son Güncelleme: 13.01.2020 17:26Amasya'da
Üniversitesi ile Amasya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) iş birliğiyle "İŞKUR Kampüste" etkinliği düzenlendi.
Amasya Üniversitesinde düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya gelen İŞKUR İl Müdürü Osman Yılmaz, faaliyetleri hakkında öğrencilere bilgi verdi.
Etkinlik kapsamında İŞKUR Meslek Danışmanları Hacer Yiğit ve Pınar Duygu Darıcı, İş Görüşmesi ve Mülakat Teknikleri gibi konularda sunum yapıp öğrencilerin sorularını cevapladı.
Etkinliğe, Gençlik ve İl Müdürü Kadir Kılıç ile Gençlik Merkezi Müdürü Şahin Gümüş de katıldı.

Amasya Üniversitesi, Osman Yılmaz, Amasya, İŞKUR, Güncel

Kaynak: AA

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