Amasya'da istihdama katkı sağlayan yatırımcıdan ruhsat, çöp ve tabela vergisi alınmayacak

AMASYA Belediye Başkanı MHP'li Mehmet Sarı, kente ciddi istihdam sağlayacak yatırımcıdan belediye olarak ruhsat, çöp, tabela vergisi ve su ücreti alınmayacağını açıkladı. İstihdama katkı sunacak yatırımcılara destek vereceklerini belirten Sarı, "Yatırımcılara sesleniyorum; belediye olarak ruhsat, çöp, tabela vergisi ve su ücreti alınmayacak, yeter ki siz istihdam sağlayın. Belediye olarak, yatırımcılara tüm imkanları seferber ederiz" dedi.

Başkan Sarı, kentte Merkez Yeni Sanayi Bölgesi'ne, İstanbul Elçin tekstil firmasınca yapımında sona gelinen ve gelecek ay faaliyete geçmesi beklenen fabrikayı yerinde inceledi, çalışmalar hakkında firma sahibi Osman Eken'den bilgi aldı. 600-700 civarında kişinin iş sahibi olacağını belirtiği fabrikanın istihdama ciddi katkı sunacağını söyleyen Başkan Sarı, "Bugün daha umutluyuz, daha mutluyuz. Bugün fabrikanın son halini inceliyoruz. Yatırımcımız besmeleyi şerifi çekti, hayırlısıyla 10-15 gün içerisinde 200 kişi ile üretime başlıyor. Bu manada belediyemiz olarak her türlü imkan ve desteği sağlamak üzere kendilerine söz verdik. Seçim döneminde Amasyalı hemşehrilerimize bahsettiğimiz 2 bin 500 kişiye iş istihdamı sözümüzün ilk adımını atmış bulunuyoruz. Yılsonuna kadar 600-700 kişi bu fabrikadan geçimini sağlayacak. Bu atılım vatandaşlarımıza verdiğimiz sözün tutulacağının bir göstergesidir" diye konuştu.

'YATIRIMCIYA TÜM İMKANLARIMIZ SEFERBER'

Başkan Mehmet Sarı, kente ciddi istihdam sağlayacak yatırımcıdan, belediye olarak ruhsat, çöp, tabela vergisi ve su ücreti alınmayacağını da duyurarak, "Yatırımcılara buradan sesleniyorum; belediye olarak ruhsat, çöp, tabela vergisi ve su ücreti alınmayacak, yeter ki siz istihdam sağlayın, Amasya'nın insanına ekmek verin. Biz belediye olarak, hangi nokta da elimizde imkanlar varsa, onları sizin için seferber ediyoruz. Ben Belediye Başkanı olarak da kardeşimizin hem kendim, hem de Amasya Belediyesi olarak her türlü destekçisiyiz" dedi.

'İSTİHDAM GİDEREK ARTACAK'

Tekstil fabrikası sahibi Osman Eken de, yaklaşık 8 milyonluk maliyetle kurulan fabrikada ilk etapta 250 kişinin istihdam edileceğini, bu sayının giderek artacağını aktardı. Eken, şöyle dedi: "Buraya kurmuş olduğumuz fabrika 4 bin 500 metre karelik alan üzerinde faaliyet gösterecek. 250 kişi ile başlayacağımız bu yolculukta, işyerine adapte olup, üretim başladıktan sonra firmamız güçlendikçe, her ay kademeli olarak belirli sayıda alım yaparak, 600-700 arkadaşımıza burada iş istihdamı sağlamış olacağız. İstihdam sayısı giderek artacak."



Kaynak: DHA