Amasya'da Kaçak İçki Operasyonu

Amasya
'nın Merzifon
ilçesinde, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde şüphe üzerine durdurulan bir araçta 537 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Merzifon İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte ve kaçak içkinin önüne geçmek için denetimlerini sıklaştırdı.
Ekipler tarafından şüphelenilerek durdurulan bir araçta yapılan aramada 537 şişe bandrolsüz "merdiven altı" diye tabir edilen kaçak içki ele geçirildi.
Araçta bulunan B.Ü. ve S.P. gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA