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Amasya'da kaçak içki operasyonuna 2 tutuklama

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yılbaşı öncesi yapılan kaçak içki operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

20.12.2019 12:35 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:40 Amasya'da kaçak içki operasyonuna 2 tutuklama
'nın ilçesinde yılbaşı öncesi yapılan kaçak içki operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Merzifon İlçe Asayiş Büro ekipleri bir istihbaratı değerlendirerek, yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu yaptı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Merzifon Asayiş Büro Amirliği koordinesinde yapılan operasyonda 8 adreste eş zamanlı arama yapıldı. Şüpheliler M.T., M.E., S.A. ve İ.M.'nin adreslerinde yapılan aramalarda 5 litre viski, 5 litre rakı, 7,5 litre etil alkol, 1,5 litre votka, 2 litre anason ve 1 adet damıtma mekanizması ve ajanda, 274 adet boş 0,5 litrelik pet şişe, 0,5 litre pet şişe içerisinde 2 adet votka ve 1 adet ruhsatsız 9 mm tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen S.A. ve İ.M. savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, M.E. ve M.T. ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. - AMASYA

Merzifon, Amasya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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