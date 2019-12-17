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Amasya'da kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldı

Amasya Valisi Osman Varol başkanlığında, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı Toplantısı" düzenlendi.

17.12.2019 14:24 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:24Amasya'da kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldı
Valisi Osman Varol başkanlığında, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı Toplantısı" düzenlendi.
Toplantıda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinesinde Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile eş güdüm halinde uygulanacak plan çerçevesinde yürütülecek çalışmalar değerlendirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Ahmet Kırlangıç'ın sunum yaptığı toplantıda, 75 maddelik plan kapsamında yer alan tedbirlerin etkin şekilde uygulanması gerektiği vurgulandı.
Toplantıya Cumhuriyet Başsavcısı Erol Çelik, Vali Yardımcısı Turgay İlhan ve ilgili daire amirleri katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Amasya, Güncel

Kaynak: AA

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