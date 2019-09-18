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Amasya'da kadınlara özel çayevi

Amasya'da belediye tarafından kadınlara özel çay evi yapıldı.

18.09.2019 12:45
Amasya'da belediye tarafından kadınlara özel çay evi yapıldı. Hilal Çay Evi adı verilen ve sadece kadınlara hizmet veren işletme ilgi görüyor.
Amasya'da belediye tarafından kadınlara özel çay evi açıldı. 250 metrekarelik alanda açılan ve Hilal Çay Evi adı verilen işletme kadınlara hizmet veriyor. 2 kadın personelin çalıştığı işletemeye gelenler çay içiyor, sohbet ediyor.
Amasya Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Serpil Demir, Belediye Başkanımız kadınlara rahat bir ortam ve çay evi hazırlayacağı sözünü vermişti. Bu sözünü kısa sürede tutarak, belediye binamızın hemen yanında çay evini oluşturdu. Kadınlarımız mesai saatleri içinde açık olan çay evimizden faydalanıyorlar dedi.
Çay evine gelen Zübeyde Didem Kılınç da, Bizler belediye personeli olarak burayı çok iyi değerlendiriyoruz. Öğlen aralarında uzağa gitmek zorunda kalmadan burada vakit geçirebiliyoruz. Belediyeye gelen vatandaşların da bekleme sürelerini değerlendirmeleri için oldukça güzel bir yer oldu. Vatandaşın mutluluğu bizi de mutlu ediyor. Amasyalı kadınlara hayırlı olsun dedi.
Amasya'da kadınlara özel çayevi

Amasya, Çay, Güncel

Kaynak: DHA

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