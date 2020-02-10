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Amasya'da kar tatili çocuklara yaradı

AMASYA'da etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar tatil oluşunu fırsat bilen çocuklar ve aileleri, kar üzerinde kızakla kayarak, gönüllerince eğlendi.

10.02.2020 15:47 | Son Güncelleme: 10.02.2020 15:47Amasya'da kar tatili çocuklara yaradı

AMASYA'da etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar tatil oluşunu fırsat bilen çocuklar ve aileleri, kar üzerinde kızakla kayarak, gönüllerince eğlendi. Belediyesi ekipleri bir taraftan kar nedeniyle kapanan yolları açma çalışmalarına devam ederken, tatili fırsat bilen çocuklar ve aileleri ise kar üzerinde kızakla kayarak gönüllerince eğlendi. Amasya merkezde özellikle yüksek kesimlere yağan kar, en çok çocukları sevindirdi. Vatandaşlar kar manzaraları eşliğinde fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Kar nedeniyle kentin kuş bakışı görüntüsü, seyri doyumsuz manzaralar oluşturdu.



Amasya, Güncel

Kaynak: DHA

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