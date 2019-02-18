Amasya'da Kardan Kapanan 3 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı

Amasya
'nın Merzifon
ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 3 köy yolu, Özel İdare ekiplerinin 2 günlük çalışmasıyla ulaşıma açıldı.
İlçenin Tavşan dağı mevkiinde bulunan Aşağı bük, Orta bük ve Yukarı bük köylerinin yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşama kapanan yollar, Amasya Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çalışmaları ile yeniden ulaşıma açıldı. Çalışmalar hakkında bigi veren Amasya Özel İdaresi Genel Sekreteri Faruk Aykutlu, Kardan kapanan 3 köy yolumuz ekiplerimizin yoğun çalışmaları ile ulaşıma açıldı. Çalışmalarda 1 greyder, 1 kanal kazıcı ve 1 yükleyici kar rotatif püskürtme aracı kar mücadelesinde 10 personelimiz yol açma çalışmalarına katıldı. 3 köyümüzün de kapalı yolu bulunmamaktadır dedi.
Merzifon,Kar,Amasya
Kaynak: DHA