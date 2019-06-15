15.06.2019 17:14
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Amasya'da kiraz hasadı sürüyor

Amasya

Amasya'nın Taşova ilçesinde kiraz hasadı devam ediyor.

Amasya'nın Taşova ilçesinde kiraz hasadı devam ediyor.
İlçeye bağlı Alpaslan köyünde kiraz üretimi yapan Rafet Torun, AA muhabirine, bu yıl kiraz üretiminden ve fiyatlarından memnun olduklarını söyledi.
Geçen yıl 10 ton üründen alamadığı parayı bu yıl 2 ton kirazdan aldığını belirten Torun, "Kiraz bizim için çok iyi bir gelir kapısı. Topladığımız kirazları sabah satıp akşama paramızı alıyoruz. Bu yıl fiyatı çok güzel. Kilogramını 7 ila 10 lira arasında satıyoruz." dedi.
Kiraz ağaçlarının bakımına şubat mart ayları gibi başladıklarını anlatan Torun, şunları kaydetti:
"Nisan ayından önce budama işlemini yapıyoruz. Daha sonra çürümemesi için gerekli ilaçlarını yapıyoruz. Köyümüzün birinci geçim kaynağı kirazdır. Buradan ülkemizin her bölgesine kiraz gönderiyoruz. Pazarlama sıkıntımız yok. Köyümüzde kendi köylümüz, komisyoncu arkadaşlarımız var. Hiçbir zaman para sorunumuz olmadı. Malımızı verip paramızı alıyoruz."
Kaynak: AA
Torun, Taşova, Amasya, Kiraz, Güncel

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