Haberler » Güncel » Amasya'da kızdığı eşinin iş yerine molotofkokteyli atan kadın gözaltına alındı - Haber

Amasya'da kızdığı eşinin iş yerine molotofkokteyli atan kadın gözaltına alındı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, eşine kızan kadın iki arkadaşıyla maske takarak eşinin iş yerine molotofkokteyli attığı iddiasıyla gözaltına alındı.

11.11.2019 21:48 | Son Güncelleme: 11.11.2019 21:48Amasya'da kızdığı eşinin iş yerine molotofkokteyli atan kadın gözaltına alındı

'nın ilçesinde, eşine kızan kadın iki arkadaşıyla maske takarak eşinin iş yerine molotofkokteyli attığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 100. Yıl Sanayi Sitesi'nde Arif T'ye ait oto yıkamacı dükkanına molotofkokteyli atıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 3 şahsın araç ile iş yerine gelmeden önce aracın plakalarını söktüğünü, sonrasında maske takarak söz konusu iş yerine geldiklerini, yüzünde maske bulunan bir kişinin molotofkokteylini iş yerinin camından attığını belirledi.

Olayla ilgili kimlik bilgileri tespit edilen iş yeri sahibi Arif T'nin ev hanımı eşi A.T., M.A.A. ve F.Y. gözaltına alındı.

Şüpheli A.T'nin emniyette "Eşim beni darp etti. Kendisine 'İş yerini yakacağım' dedim. Arkadaşlarımı aradım ve yaptık." ifadesini verdiği belirtildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


Emniyet Müdürlüğü, Merzifon, Amasya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:44 İBB Meclisi'nde Silahtarağa ileri biyolojik arıtma tesisi tartışması
22:43 Edirne'de trafik cezası yazılacağını sanan sürücüyü fidan
22:43 Otomobilin çarptığı yaya takla atarak yola savruldu, o anlar kamerada
22:43 Ağrı eşi ve kızının yüzünü yakıp serbest kalmıştı; tutuklandı
22:42 Düştüğü kuyuda ölümden dönen genç, yaşadıklarını anlattı
22:29 Terörden gözaltına alınan HDP'li Belediye Başkanı Azim Yacan tutuklandı
21:53 Rapor yayınlandı: Seçimden sonra İBB'den 3 bin 400 işçi işten çıkarılmış
21:52 Barış Yarkadaş'ın fidan dikimi iddiasını Orman Genel Müdürü yalanladı
21:38 Ulusal Kanal, Türksat borcunu yarın akşama kadar ödeyemezse kapanabilir
21:12 İBB'den su zammı açıklaması: Kimyasal madde, elektrik ve doğalgaza gelen zamlar nedeniyle fiyatlar yükselecek
19:54 Son Dakika: AB'nin Doğu Akdeniz yaptırım kararına Dışişleri'nden tepki: Türkiye'nin geri adım atmasını ummak beyhude bir beklentidir
21:57 Son dakika: Ankaragücü'nde Metin Diyadin dönemi bitti!
11:57 SON DAKİKA | Galatasaray'da erken seçim toplantısı
11.11.2019 22:45:04