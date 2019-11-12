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Amasya'da kızdığı eşinin iş yerine molotofkokteyli atan kadın adliyede

Amasya'nın Merzifon ilçesinde maske takarak eşinin iş yerine molotofkokteyli attığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın ile iki arkadaşı, adliyeye sevk edildi.

12.11.2019 12:20 | Son Güncelleme: 12.11.2019 12:20Amasya'da kızdığı eşinin iş yerine molotofkokteyli atan kadın adliyede
'nın ilçesinde maske takarak eşinin iş yerine molotofkokteyli attığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın ile iki arkadaşı, adliyeye sevk edildi.
Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Arif T'ye ait oto yıkamacı dükkanına molotofkokteyli atılmasıyla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler A.T. ile arkadaşları M.A.A. ve F.Y. adliyeye sevk edildi.
A.T'nin emniyetteki ifadesinde, "Eşim beni darbetti. Kendisine, 'İş yerini yakacağım' dedim. Arkadaşlarımı aradım ve yaptık." dediği öğrenildi.
Merzifon ilçesinde Arif T'ye ait oto yıkamacı dükkanına 20 gün kadar önce molotofkokteyli atılması üzerine polisin güvenlik kamerası görüntülerinde yaptığı incelemede, maske takan 3 kişinin molotofkokteylini iş yerinin camına attığını belirlemişti.
Olayla ilgili Arif T'nin ev kadını eşi A.T. ile M.A.A. ve F.Y. dün gözaltına alınmıştı.

Emniyet Müdürlüğü, Merzifon, Amasya, Güncel

Kaynak: AA

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