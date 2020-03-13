Amasya'da koronavirüs bahanesiyle fiyat artışı olup olmadığı denetlendi
Amasya Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) bahane ederek fiyat artışı yapan işletmelere fırsat vermemek için denetimlerini artırdı.
13.03.2020 14:36 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:53
Amasya Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) bahane ederek fiyat artışı yapan işletmelere fırsat vermemek için denetimlerini artırdı.
Zabıta ekipleri, başta temizlik ürünü satan firmalar olmak üzere çok sayıda markette denetim yaptı.
Ekipler, farklı işletmelere girerek reyonları tek tek inceledi. Reyonlardaki ürünlerin fiyatlarını kontrol ederek önceki fiyatlarla karşılaştıran ekipler, kasadan da aynı ürünleri geçerek fiyat değişikliği olup olmadığına baktı.
Zabıta ekipleri, bazı marketlerdeki unlu mamul ile et ve süt ürünlerinin satıldığı reyonlara da giderek, görevlilerin maske ile eldiven kullanıp kullanmadığına baktı, maske kullanmayan görevliler uyarıldı.
Ayrıca kent merkezinde led ekranlardan yapılan duyurularla, vatandaşların fahiş fiyat uygulayan iş yerlerini bildirilmesi istendi.
Belediye Başkanı Mehmet Sarı, girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumdan etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı gerekçe olmaksızın artış yapan iş yerlerine fırsat verilmeyeceğini söyledi.
Zabıta ekipleri, başta temizlik ürünü satan firmalar olmak üzere çok sayıda markette denetim yaptı.
Ekipler, farklı işletmelere girerek reyonları tek tek inceledi. Reyonlardaki ürünlerin fiyatlarını kontrol ederek önceki fiyatlarla karşılaştıran ekipler, kasadan da aynı ürünleri geçerek fiyat değişikliği olup olmadığına baktı.
Zabıta ekipleri, bazı marketlerdeki unlu mamul ile et ve süt ürünlerinin satıldığı reyonlara da giderek, görevlilerin maske ile eldiven kullanıp kullanmadığına baktı, maske kullanmayan görevliler uyarıldı.
Ayrıca kent merkezinde led ekranlardan yapılan duyurularla, vatandaşların fahiş fiyat uygulayan iş yerlerini bildirilmesi istendi.
Belediye Başkanı Mehmet Sarı, girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumdan etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı gerekçe olmaksızın artış yapan iş yerlerine fırsat verilmeyeceğini söyledi.
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Kaynak: AA
Etiketler : Amasya Belediyesi, Zabıta, Güncel
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