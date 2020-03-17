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Amasya'da koronavirüse karşı maskeli toplantı

AMASYA Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın koronavirüs konulu basın toplantısına birim müdürleri ve gazeteciler tedbir amaçlı maske takarak katıldı.

17.03.2020 15:42 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:43
Amasya'da koronavirüse karşı maskeli toplantı

AMASYA Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın koronavirüs konulu basın toplantısına birim müdürleri ve gazeteciler tedbir amaçlı maske takarak katıldı.

Kültür Merkezi'ndeki toplantıda Başkan Mehmet Sarı'nın yanısıra birim müdürleri ve gazeteciler de maske takarak tedbir aldı. Başkan Sarı, koronavirüse karşı şehirde dezenfeksiyon çalışmaları ve alınan önlemler hakkında açıklamalarda bulundu. Virüse karşı belediye ekiplerinin hızlı bir şekilde tedbirlerini aldığını belirten Mehmet Sarı, "Halkımızın yoğunlukla kullandığı alanlarda özel temizlik uygulaması yapılmıştır. Halen de Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz teyakkuz halinde olup, temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerine her alanda titizlikle devam etmektedir. Tüm hemşehrilerimizin hijyen kuralları çerçevesinde hassas davranmalarını önemle rica ediyoruz" dedi.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Mehmet Sarı, Güncel

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