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Amasya'da Kovid-19'a yakalanan çift ile 2 çocuğu sağlıklarına kavuştu

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan çift ile çiftin iki çocuğu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda taburcu edilmenin mutluluğunu yaşadı.

23.04.2020 23:10 | Son Güncelleme: 23.04.2020 23:36
Amasya'da Kovid-19'a yakalanan çift ile 2 çocuğu sağlıklarına kavuştu
Amasya'nın Merzifon ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan çift ile çiftin iki çocuğu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda taburcu edilmenin mutluluğunu yaşadı.
Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan Ahmet (33) ve Gamze Berber (29) çifti ile çocukları Cansel (10) ve Elçin (6), bir süre önce tedavi altına alındıkları Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesinde sağlıklarına kavuştu.
Berber ailesi, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde taburcu edildi.
Ahmet Berber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastalığı yenmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Hastanede kaldıkları süre boyunca sağlık çalışanlarının kendileriyle yakından ilgilendiğini vurgulayan Berber, "Dışarıdan gelen bir akrabamız dolayısıyla bu hastalığı kaptık. Bende hafif baş ağrısı belirtisi vardı. Sonra şüphelendik, akrabamızda da çıkınca test yaptırdık, pozitif çıktı. Buraya gelip tedavimizi olduk. Tüm sağlık personeline çok teşekkür ediyorum. Herkes bize yardımcı oldu. Ne istediysek getirdiler. Emekleri çok büyük." ifadelerini kullandı.
Vatandaşlara evlerinde kalmaları çağrısında bulunan Berber, "Çok zor bir süreç oldu bizim için. Bu hastalığın nereden geldiğini bilemiyorsunuz. Dikkatli olun. Maskenizi muhakkak takın. Evinizde kalın, sağlıkla kalın." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: 23 Nisan, Merzifon, Amasya, Güncel , Haber
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