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Amasya'da kumarhaneye çevrilen eve polis baskını

Amasya'da kumarhaneye çevrilen eve polis baskınıAMASYA'da polis tarafından kumarhaneye dönüştürüldüğü belirlenen bir eve baskın yapıldı.

02.05.2020 14:36 | Son Güncelleme: 02.05.2020 14:39
Amasya'da kumarhaneye çevrilen eve polis baskını
AMASYA'da polis tarafından kumarhaneye dönüştürüldüğü belirlenen bir eve baskın yapıldı. Polis, 13 kişiye toplam 55 bin 650 TL idari para cezası uyguladı.
Amasya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından bir evin kumarhaneye çevrildiğinin belirlenmesi üzerine operasyon düzenledi. Polis tarafından yapılan baskında kumar oynayan kişilerden birisi ise kendini gizlemek için yatağın arkasına saklandı.Gerçekleştirilen operasyonda ev sahibine kumar oynanması için yer ve imkan sağlamadan adli işlem uygulandı.
Burada bulunan ve kumar oynayan diğer 12 kişiye 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 34'üncü maddesi uyarınca kişi başı bin 225'şer TL idari para cezası kesildi. Ayrıca ayrıca ev sahibi ve kumar oynayan diğer 12 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 282'nci maddesine istinaden 3 bin 150'şer TL'den toplamda 13 kişiye 55 bin 650 TL idari para cezası uyguladı.
Yapılan aramada, soba içerisinde 2 deste açılmamış ve 411 adet oyun kağıdı ve odanın çeşitli yerlerinde 106 adet oyun kağıdı, sobanın altında 13 adet oyun kağıdı ve bir adet yazboz, kanepe kolunun içerisinde çeşitli renklerde 70 adet poker pulu, 1 adet zar ile 175 adet okey taş ele geçirildi. Amasya’da kumarhaneye çevrilen eve polis baskını

Kaynak: DHA

Etiketler: Amasya, Polis, Güncel, Haber

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