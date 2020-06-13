Amasya'da mahsullerini dolu vuran çiftçiler destek bekliyor

Amasya'da mahsullerini dolu vuran çiftçiler destek bekliyorAMASYA'da gece saatlerinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle ekili tarım arazilerindeki mahsulleri hasar gören çiftçiler, bölgede tespit yapılarak kendilerine destek olunmasını istiyor.

13.06.2020 13:48 | Son Güncelleme: 13.06.2020 14:01
Amasya'da mahsullerini dolu vuran çiftçiler destek bekliyor
AMASYA'da gece saatlerinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle ekili tarım arazilerindeki mahsulleri hasar gören çiftçiler, bölgede tespit yapılarak kendilerine destek olunmasını istiyor. Merkezde dün gece saatlerine etkili olan dolu yağışı merkez ve ilçelerde birçok noktaya zarar verirken Doğantepe köyünde de ekili tarım arazilerindeki mahsulü biçilemez hale getirdi. 15 dakika aralıksız yağan dolu, köyleri beyaz örtü ile kaplarken, özellikle fasulye ve meyve bahçelerinde zarar olduğu öğrenildi.
'YARDIM BEKLİYORUZ?
Çiftçilik yapan Kürşat Öztürk, mahsulünün zarar gördüğünü anlatarak ?Doğantepe köyündeki 15 dönüm buğday ekili arazim etkili yağış ve aşırı dolu nedeniyle sular altında kaldı. Mahsulümüz büyük zarar gördüğünden bu konuda devlet büyüklerimizden zarar tespit çalışmaları yapmalarını ve sıkıntıda olan çiftçilerimize destek vermelerini istiyoruz" dedi. Amasya’da mahsullerini dolu vuran çiftçiler destek bekliyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Dolu Yağışı, Doğantepe, Amasya, Güncel, Haber

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