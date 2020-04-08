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Amasya'da mart ayında günlük 67 ton çiğ süt toplandı

Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından üye üreticilerin mart ayı içinde işletmelerinde ürettiği sütler, köy merkezleri ve 5 ilçede bulunan süt alım merkezlerinde, süt soğutma tanklarına alınarak günlük 67 ton çiğ süt toplandı.

08.04.2020 13:58 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:58
Amasya'da mart ayında günlük 67 ton çiğ süt toplandı
Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından üye üreticilerin mart ayı içinde işletmelerinde ürettiği sütler, köy merkezleri ve 5 ilçede bulunan süt alım merkezlerinde, süt soğutma tanklarına alınarak günlük 67 ton çiğ süt toplandı.

Amasya genelinde 128 adeti köylerde bulunan süt evlerinde üreticilerin üretmiş olduğu sütler sabah ve akşam teslim alınarak anlık soğutulmasını sağlanıyor. Ayrıca toplanan sütlerin Merzifon, Suluova, Gümüşhacıköy, Amasya Toklucak ve Göynücek ana merkezlerde bulunan laboratuvarlarda tüm kalite kontrolleri yapılarak süt sanayine sevkiyatları yapılıyor.

Toplanan çiğ sütlerin bir kısmı birliğin markası Amesia Gıda'nın süt ürünlerinin yapımında kullanılıyor. Ayrıca sütler pastörize edilerek 3 ve 5 litrelik paketlerde Amesia satış mağazalarında, bayilerde ve e-ticaret üzerinden kargolama yöntemiyle tüketicilerle buluşturuluyor.

Birlik başkanı Güner Arslan, mart ayında üretilen sütlerin ortalama kalite değerlerini şu şekilde paylaştı:

"Günlük PH değeri 6,80, günlük SH değeri 6,4,Yağ oranı 3,80, yağsız kuru madde oranı 8,76, kuru madde 9,80, toplam kuru madde 12,52, yoğunluk 1.030 ve protein değeri 3,17'dir." - AMASYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Amasya, Sabah, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››Amasya'da mart ayında günlük 67 ton çiğ süt toplandı - Ekonomi

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