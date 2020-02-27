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Amasya'da Masa Tenisi İl Birinciliği müsabakaları yapıldı

Masa Tenisi Amasya Kız-Erkek Yıldızlar Amasya İl Birinciliği müsabakaları Yeni Amasya Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

27.02.2020 09:32 | Son Güncelleme: 27.02.2020 09:32Amasya'da Masa Tenisi İl Birinciliği müsabakaları yapıldı
Masa Tenisi Kız-Erkek Yıldızlar Amasya İl Birinciliği müsabakaları Yeni Amasya Kapalı Salonu'nda gerçekleştirildi.

5 kız ve 11 erkek takımdan 70 sporcunun katıldığı müsabakalarda kıyasıya mücadeleler yaşandı. Turnuva hakkında bilgi veren Masa Tenisi Amasya İl Temsilcisi Mehmet Ünek, "Okul sporları faaliyetlerinden olan Masa Tenisi Amasya Kız-Erkek Yıldızlar Amasya İl Birinciliği müsabakaları yapıldı. Amasyamız merkez ve ilçelerinden gelen 5 kız ve 11 erkek takımı müsabakalara katıldı" dedi.

Yapılan müsabakalar sonucunda kızlarda dereceye giren okullar: 1. Özel Amasya Kutlubey Koleji O.O, 2. Çeltek Madeni O.O Suluova, 3. Ziyaret O.O Amasya.

Erkeklerde dereceye giren okullar: 1. Özel Amasya Kutlubey Koleji O.O, 2. Şehit Kubilay Er İmam Hatip O.O. Merzifon, 3. Özel Merzifon Sınav Koleji O.O. - AMASYA

Amasya, Spor

Kaynak: İHA

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