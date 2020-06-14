Amasya'da Milli Mücadele ve Amasya Genelgesi'nin 101. yılı etkinlikleri sürüyor

Amasya'da, Milli Mücadele ile Amasya Genelgesi'nin 101. yılı etkinlikleri kapsamında etkinlikler gerçekleştirildi.

14.06.2020 00:01 | Son Güncelleme: 14.06.2020 00:55
Amasya'da, Milli Mücadele ile Amasya Genelgesi'nin 101. yılı etkinlikleri kapsamında etkinlikler gerçekleştirildi.
Etkinlikler kapsamında tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı ile Amasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Songül Keçeci Kurt, Amasya Valiliği tarafından düzenlenen ve Valilik sosyal medya hesabından canlı yayınlanan konferansta Amasya Tamimi ve Milli Mücadele'nin önemini anlattı.
Kentte araç kortej geçişi ve havai fişek gösterisi yapıldı, Belediye Bandosu tarafından Yavuz Sultan Selim Meydanı'nda marşlar çalınarak mini konser verildi.
Belediye Başkanı Mehmet Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında programların çoğunu iptal ettiklerini fakat sosyal mesafeye uymak koşuluyla Milli Mücadele'yi unutturmamak için programlar düzenlediklerini söyledi.
Ecdadın kendileri için yaptıklarını unutmamak adına bu günü kutladıklarını dile getiren Sarı, "Dünyayı saran koronavirüs bizi de etkiledi. Çok şükür ki Amasya'mızda virüsten kurtulduk diyebiliyorum." dedi.
Her gün ayrı gösterilerle vatandaşları 22 Haziran'a kadar eğlendirmeye devam edeceklerini anlatan Sarı, "Çok zor bir dönemde hem düşmanlardan kurtuluş hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş meşalesi Amasya'da yanmıştır. Koronavirüs olmasaydı her geceye bir konser ayarlamıştık. Yine de vatandaşımızı eğlenceden yoksun bırakmıyoruz. Sosyal mesafeye uyarak eğlenmelerini sağlıyoruz." diye konuştu. Amasya’da Milli Mücadele ve Amasya Genelgesi’nin 101. yılı etkinlikleri sürüyor

Kaynak: AA

Etiketler: İlber Ortaylı, Amasya, Güncel, Haber

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