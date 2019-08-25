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Amasya'da modifiye araç sürücüleri buluştu

Amasya'da modifiye araç sürücüleri buluştuAmasya'da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Araç Fuarı'na katılan 600'e yakın sürücü, modifiye araçlarını tanıttı.

25.08.2019 19:35
Amasya'da modifiye araç sürücüleri buluştu
Amasya'da modifiye araç sürücüleri buluştu
Amasya'da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Araç Fuarı'na katılan 600'e yakın sürücü, modifiye araçlarını tanıttı.
Türkiye'nin çeşitli illerinden modifiye araç tutkunları, Amasya'da buluştu. Mehmet Çelebi Meydanı'nda düzenlenen 'Amasya Tuning Clup 3'üncü Geleneksel Araç Fuarı' yoğun ilgi gördü. Katılımcılar, burada modifiye araçlarını tanıtarak, yarıştırdılar. İstanbul'dan ailesi ile birlikte katılan Bülent Türköz Avrupa Araç kategorisinde birinci, Alperan Tufanoğlu'da Amasya Merkez Avrupa araç kategorisinde birinci oldu. Her iki yarışmacıda Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, tarafından kendilerine ödül olarak verilen 2'şer bin lirayı şehit ailelerine bağışladıklarını açıkladı.
Amasya'da modifiye araç sürücüleri buluştu

Türkiye, Avrupa, Amasya, Araç, Güncel

Kaynak: DHA

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