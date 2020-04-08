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Amasya'da muhtar koronavirüs önlemi için köyün girişini kapattı

Amasya'nın Taşova ilçesinde bir muhtar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı köyün girişini dubalarla kapatıp giriş çıkışları kontrol altına aldı.

08.04.2020 16:56 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:56
Amasya'da muhtar koronavirüs önlemi için köyün girişini kapattı
Amasya 'nın Taşova ilçesinde bir muhtar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı köyün girişini dubalarla kapatıp giriş çıkışları kontrol altına aldı.
Boraboy Köyü Muhtarı İzzet Öz, köye gelen araçları tedbir amaçlı kontrol ettiklerini, seyyar satıcı ve hurdacılar başta olmak üzere yabancıları yerleşim birimine almadıklarını söyledi.
Tedbir amaçlı köye girişi kapattıklarını, kontrollü bir şekilde girişleri sağladıklarını anlatan Öz, şunları kaydetti:
"Tüm dünyada olduğu gibi koronavirüs belası bizim de başımıza bela oldu. Allah'ın izni ile bunu hep birlikte aşacağız. Muhtarlık olarak köyümüze girişleri tedbir amaçlı kapattık. Şu an köyümüzde bir vaka yoktur ve köy halkımızın giriş çıkışlarında bir sorun bulunmamaktadır.
Köyümüze dışarıdan gelen kendi köylülerimizi kontrol amaçlı kendi evlerinde 14 gün boyunca dışarı çıkmaması için takip ediyoruz. Çevre ilçe ve köylerimizde şifalı diye bilinen bir çeşmemiz var, su almak için çok sayıda araç geliyordu, tedbir amaçlı bu çeşmemiz de kapalı. Ayrıca ülke çapında ünü olan Boraboy Gölü'müzde de lokanta, lojman ve bungalov evlerimizin hepsi kapalı."

Kaynak: AA

Etiketler: Boraboy, Taşova, Amasya, Güncel
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