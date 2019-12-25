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Amasya'da muhtarlar toplantısı yapıldı

Vali Osman Varol başkanlığında, muhtarlar toplantısı düzenlendi.

25.12.2019 16:08 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:08 Amasya'da muhtarlar toplantısı yapıldı
Vali Osman Varol başkanlığında, muhtarlar toplantısı düzenlendi.
Büyük Oteli'nde gerçekleştirilen toplantıda Vali Varol, köy muhtarlarıyla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.
Vali Varol, periyodik olarak gerçekleştirilen toplantıların, muhtarların talep ve beklentilerinin yerine getirilmesinin yanı sıra kentin sorunlarının çözümüne de önemli katkı sağladığına inandığını belirtti.

Köylerimize yönelik önemli hizmetler sunan İl Özel İdaresinin finansal olarak çok kuvvetli olduğunu belirten Vali Varol, "Yakında araç parkımızı genişleteceğiz, araç alımlarımız olacak. Kapasitemizi, imkanlarımızı genişletmek için çalışmalara devam ediyoruz. Bir taraftan da sizlerin ihtiyaçlarını karşılamak için gayretimizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.
Toplantıya, AK Parti Amasya Milletvekilleri Levent Karahocagil ile Hasan Çilez, İl Genel Meclisi Başkanı Zeki Erarslan, kurum müdürleri ve köy muhtarları katıldı.

Amasya, Güncel

Kaynak: AA

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