Amasya'da "Nitelikli Dolandırıcılık" İddiası

Amasya
'nın Merzifon
ilçesinde usulsüz reçete düzenleyerek haksız kazanç elde ettiği öne sürülen eczacı, tutuklandı.
Merzifon Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekipleri, yaklaşık 200 kişi adına bilgileri dışında reçete düzenlediği, bu reçeteleri SGK
'ye fatura ettirdiği iddia edilen eczacı Metin T'yi gözaltına aldı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "nitelikli dolandırıcılık" iddiasıyla tutuklandı.
Merzifon,Amasya
21 Kasım 2018 Çarşamba 10:21