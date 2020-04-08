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Amasya'da organ bağışı 3 kişiye umut oldu

Amasya'da organ bağışı 3 kişiye umut oldu Beyin kanaması ile Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesine gelen 74 yaşındaki Cemafer Bülbül'ün beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından organları 3 kişiye umut oldu.

08.04.2020 08:26 | Son Güncelleme: 08.04.2020 08:28
Amasya 'da organ bağışı 3 kişiye umut oldu
AMASYA - Beyin kanaması ile Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesine gelen 74 yaşındaki Cemafer Bülbül'ün beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından organları 3 kişiye umut oldu.
Bülbül'ün Karaciğeri Samsun'a, böbrekleri ise Ankara'daki hastalara gönderildi.
Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Seyhan Yılmaz, "Bu akşam hastanemizde Cemafer Bülbül isimli, beyin ölümü gerçekleşen hastamızın organlarını şifa bekleyen Samsun'daki ve Ankara'daki hastalarımıza nakillerini yapmak üzere ameliyatını gerçekleştirdik. Yine bu kovid-19 salgını sürecinde hastalarımızın öncelikli ve özellikli tıbbi ihtiyaçlarını, tıbbi bakımlarını yapmaya şehrimizin 3. basamak hastanesi olarak devam etmekteyiz. Bütün sağlık çalışanlarımız var güçleriyle her an kesintisiz olarak sağlık hizmetlerimizi sunmaya devam etmekteler. Hastamızın karaciğer ve böbreklerini nakil adayı olan hastalara transfer etmek için ameliyatımız gerçekleştirildi. Karaciğerini Samsun'daki bir hastamıza, böbreklerini de Ankara'daki nakil bekleyen diğer hastamıza transfer için ameliyat yapıldı ve şuan transfer süreci için UMKE aracı ile transferleri yapılacak" dedi.
Karaciğer ve böbrekler UMKE aracı ile hastalara gönderildi. Amasya’da organ bağışı 3 kişiye umut oldu

Kaynak: İHA

Etiketler: Amasya, Sağlık

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Amasya'da organ bağışı 3 kişiye umut oldu
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