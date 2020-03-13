Amasya'da otobüs yazıhanelerinde bilet kuyruğu
Amasya'da otobüs yazıhanelerinde bilet kuyruğu Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın korona virüsü tedbirleri kapsamında üniversitelerin, 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta süreyle tatil edileceğini açıklamasının ardından Amasya'da üniversite öğrencileri bilet alıp memleketlerine dönmek...
13.03.2020 00:27 | Son Güncelleme: 13.03.2020 00:28
Amasya 'da otobüs yazıhanelerinde bilet kuyruğu
AMASYA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın korona virüsü tedbirleri kapsamında üniversitelerin, 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta süreyle tatil edileceğini açıklamasının ardından Amasya'da üniversite öğrencileri bilet alıp memleketlerine dönmek için otobüs yazıhaneleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Tüm Türkiye'de korona virüsü tedbirleri kapsamında üniversitelerin 3 hafta tatil edilmesinin ardından Amasya'da çok sayıda öğrenci otobüs firmalarının yazıhanelerine akın etti. Kısa sürede biletler tükenirken, bazı öğrenciler memleketlerine gitmek için bilet bulamadı.Üniversite öğrencisi Enes Güngör, "Okullar tatil oldu, biz de geldik bilet almaya ama bilet bulamıyoruz maalesef. ATM'lerde de kuyruk var. İnşallah bir şekilde bir şeyler bulmaya çalışacağız. Memleketimize gitmeye çalışıyoruz" dedi.Otobüs yazıhanelerinin önünde öğrenciler uzun kuyruklar oluşturdu, bilet almak için birbirleriyle yarıştı.Memleketine gitmek için bilet arayan üniversite öğrencisi Gökalp Atasoy, "Üniversitelerimiz tatil oldu, yapılan açıklamada 3 hafta tatil verdiler. Biz de bu süreci evimizde ailelerimizle beraber değerlendirmek istiyoruz. Bilet arıyoruz yoğunluk belli, sıradayız şuan beklemedeyiz. Şu ana kadar bilet bulamadım, internet siteleri çökmüş durumda, yazıhanelerin durumu da belli" diye konuştu.Oluşan yoğunluğun ardından otobüs firmalarının ek seferler koyacağı öğrenildi.
AMASYA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın korona virüsü tedbirleri kapsamında üniversitelerin, 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta süreyle tatil edileceğini açıklamasının ardından Amasya'da üniversite öğrencileri bilet alıp memleketlerine dönmek için otobüs yazıhaneleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Tüm Türkiye'de korona virüsü tedbirleri kapsamında üniversitelerin 3 hafta tatil edilmesinin ardından Amasya'da çok sayıda öğrenci otobüs firmalarının yazıhanelerine akın etti. Kısa sürede biletler tükenirken, bazı öğrenciler memleketlerine gitmek için bilet bulamadı.Üniversite öğrencisi Enes Güngör, "Okullar tatil oldu, biz de geldik bilet almaya ama bilet bulamıyoruz maalesef. ATM'lerde de kuyruk var. İnşallah bir şekilde bir şeyler bulmaya çalışacağız. Memleketimize gitmeye çalışıyoruz" dedi.Otobüs yazıhanelerinin önünde öğrenciler uzun kuyruklar oluşturdu, bilet almak için birbirleriyle yarıştı.Memleketine gitmek için bilet arayan üniversite öğrencisi Gökalp Atasoy, "Üniversitelerimiz tatil oldu, yapılan açıklamada 3 hafta tatil verdiler. Biz de bu süreci evimizde ailelerimizle beraber değerlendirmek istiyoruz. Bilet arıyoruz yoğunluk belli, sıradayız şuan beklemedeyiz. Şu ana kadar bilet bulamadım, internet siteleri çökmüş durumda, yazıhanelerin durumu da belli" diye konuştu.Oluşan yoğunluğun ardından otobüs firmalarının ek seferler koyacağı öğrenildi.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Amasya'da otobüs yazıhanelerinde bilet kuyruğu
Manşet
Haberler
Haberler
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" geliştirildi
Haberler
Diyanet İşleri Başkanlığı, "Cuma namazı kılınmayacak" iddialarına yanıt verdi
Haberler
Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert'in 3 gün önce hastalıkla dalga geçmesi, sosyal medyada tepki çekti
Haberler
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Haberler
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi
Haberler
Son dakika: "Direnelim" diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Haberler
Rusya, Suriye'deki en önemli hava üssü'nden 5 savaş uçağını geri çekti
Haberler
Türk bilim insanları, koronavirüse karşı etkili olan 'oleuropein' maddesini farklı bir yöntemle elde etti