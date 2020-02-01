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Amasya'da otomobil dere yatağına yuvarlandı: 5 yaralı

Amasya'da otomobilin dere yatağına yuvarlandığı kazada 5 kişi yaralandı.

01.02.2020 20:02 | Son Güncelleme: 01.02.2020 20:11Amasya'da otomobil dere yatağına yuvarlandı: 5 yaralı
'da otomobilin dere yatağına yuvarlandığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, D100 karayolu ilçesi Bademli köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdoğan Kurnaz'ın (50) kullandığı 14 FM 756 plakalı otomobil, yolda buzlanma nedeniyle kayarak dere yatağına takla attı. Çevreden geçen vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Kaza noktasına sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, aracın sürücüsü Erdoğan Kurnaz ve yolcular Aytekin (10), Ömer Faruk (6), Ayşe Kurnaz (38) ve Metin Topal (43), yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Gümüşhacıköy Devlet Hastanesine sevk edilerek, tedavi altına alındı. - AMASYA

Gümüşhacıköy, Amasya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

3. Sayfa

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