Amasya'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Amasya
'nın Gümüşhacıköy
ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Giresun
'dan İstanbul'a giden Salih Bektaş (70) yönetimindeki 28 EF 611 plakalı otomobil, sanayi kavşağında, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, sürücünün eşi Asiye Bektaş (60) olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan Salih Bektaş ise 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Gümüşhacıköy Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesine sevk edildi.