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Amasya'da pazarda ve toplu taşıma araçlarında ücretsiz maske dağıtımı

Amasya Belediyesi, pazar yerlerinde ve toplu taşıma araçlarında ücretsiz maske dağıtımına başladı.

05.04.2020 16:09 | Son Güncelleme: 05.04.2020 16:10
Amasya'da pazarda ve toplu taşıma araçlarında ücretsiz maske dağıtımı

Amasya Belediyesi, pazar yerlerinde ve toplu taşıma araçlarında ücretsiz maske dağıtımına başladı.


Pazar yerini teftiş eden Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, "Kendimizin ürettiği maskeleri vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtıyoruz. Amasya'da kimse parayla maske satın almasın. Bu konuda karaborsacılık yapanlara göz açtırmayacağız" diye konuştu.


İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında gönderdiği genelgeye göre pazar yerlerini teftiş ettiklerini belirten Başkan Sarı, "Pazar yerlerinin girişini ve çıkışını kontrol altına aldık. Pazar alanına sayılı sayıda müşteriyi gerekli dezenfeksiyon işlemlerini uygulayarak alıyoruz. Bu sayede içeride oluşabilecek yoğunluğun ve tehlikenin de önüne geçiyoruz" şeklinde konuştu.


700 bin adet olarak üretimine başladıkları maske sayısını ihtiyaç üzerine 1 milyon adete çıkardıklarını söyleyen Başkan Sarı, "Amasya'da kimse maske sıkıntısı çekmeyecek. Pazar yerleri girişinde ve toplu taşıma araçlarında ücretsiz maske dağıtımına başladık. Kontrollerini de zabıtalarımız aracılığıyla yapıyoruz. Tüm vatandaşlarımızın pazar girişinde ateşini ölçüyor, el dezenfektanı sıkıyor, maskesi yoksa maske veriyor ve son olarak bilgilendirici broşür dağıtıyoruz. Maske takmayan veya kurallara uymayan kişilere ise cezai işlem uyguluyoruz. Kimse bir başkasının sağlığını tehlikeye atacak faaliyette bulunamaz" dedi.


Ardından pazar alanını teftiş eden Başkan Sarı, maske takmayanları uyardı, maskesi olmayanlara ise maske dağıttı. - AMASYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Amasya Belediyesi, Amasya, Güncel
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