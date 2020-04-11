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Amasya'da polis ekipleri kolonya tutarak hak sahiplerine paraları teslim ediyor

Amasya'da polis ekipleri kolonya tutarak hak sahiplerine paraları teslim ediyor.

11.04.2020 20:49 | Son Güncelleme: 11.04.2020 20:49
Amasya'da polis ekipleri kolonya tutarak hak sahiplerine paraları teslim ediyor
Amasya 'da polis ekipleri kolonya tutarak hak sahiplerine paraları teslim ediyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ekonomik istikrar kalkanı paketi destek programı çerçevesinde hak sahiplerine ödenecek bin TL, Amasya genelinde eş zamanlı olarak vatandaşların evlerinde ödenmeye devam ediyor.

Dar gelirli ailelere destek olmak amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ödenecek olan bin TL para yardımları ihtiyaç sahiplerinin evlerine gönderiliyor.

SYDV tarafından zarflara konulan paralar, polis ekiplerini tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamı söylenerek ve kolonya tutularak hak sahiplerine teslim ediliyor. - AMASYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Amasya, Polis, Güncel
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